Ufrgs pode divulgar listão dos aprovados no vestibular nesta sexta-feira

2019-01-18 11:38:16

Notas do Enem estão sendo computadas para compor o listão com o resultado final do concurso MARCELO G. RIBEIRO/JC

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) pode divulgar nesta sexta-feira (18) o esperado listão dos aprovados no vestibular 2019. Os resultados são divulgados pelo site da Ufrgs e também fisicamente no hall da reitoria, na avenida Paulo Gama, 110, próximo ao Centro de Porto Alegre.

A assessoria de imprensa da Ufrgs informou pela manhã que não tinha ainda uma previsão de horário, pois a divulgação depende da inserção no sistema das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), liberadas nesta sexta pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Quem estiver na lista deverá fazer a matrícula de 6 a 9 de março para o primeiro semestre de aulas. É importante ficar ligado no site da Ufrgs que divulga as orientações.

Notas do Enem

Mais de 4,1 milhões de participantes do Enem podem conferir quanto obtiveram em cada uma das avaliações, sendo estas linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação.

Com os resultados, os estudantes poderão concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições para o Sisu, o primeiro processo a abrir, ocorrerão no período de 22 a 25 de janeiro. As inscrições para o ProUni poderão ser feitas de 22 a 25 de janeiro e, para o Fies, de 5 a 12 de fevereiro.