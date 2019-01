11

2019-01-17 19:18:00

Porto Alegre sedia o primeiro evento Pokémon Go da América do Sul

Porto Alegre recebe nos dias 25, 26 e 27 de janeiro o primeiro Pokémon Go Safari Zone da América Latina. Foram mais de 100 mil inscrições realizadas para participar do evento, sendo distribuídos mais de 25 mil ingressos, por dia de evento, e um terço deles para o público estrangeiro. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, todos os países do hemisfério sul terão participantes na competição.

Porto Alegre é a quinta cidade no mundo e a primeira na América Latina a receber o encontro, que já foi realizado no Japão, Alemanha, Estados Unidos e Taiwan.

O evento é gratuito acontece em três pontos da cidade: Anfiteatro Pôr-do-sol, Gasômetro e Marinha do Brasil. Os participantes com ingresso conseguiram visualizar o maior número de Pokémons raros já disponibilizados em um único lugar. De acordo com a Niantic, empresa que organiza o evento, muitas outras surpresas estão sendo preparadas para os jogadores.

Na visão do prefeito Nelson Marchezan Júnior, essa é uma oportunidade para mostrar o quanto o município é receptivo e que investe em tecnologia. “Estamos trabalhando para tornar Porto Alegre referência mundial em inovação e promover um encontro assim, nos aproxima do nosso objetivo”, destacou o chefe do executivo municipal.

Em reunião com o secretário de Comunicação, Orestes de Andrade Jr, na última sexta-feira (11), os organizadores do evento destacaram que Porto Alegre foi escolhida por possuir a melhor rede de infraestrutura tecnológica entre as capitais do Brasil, além do visual que a Orla Moacyr Scliar proporcionará aos visitantes e pela receptividade e suporte do poder público. “Sem dúvida é o local mais bonito onde já fizemos este tipo de evento”, ressalta Aramis Pelissari. “Se tudo der certo, a Capital gaúcha poderá ser a nossa sede informal no Brasil, como é Dortmund, que sempre recebe nossos eventos na Alemanha”, afirma Leonardo Wille.