Alerta para mais chuva deixa Fronteira Oeste e Campanha sob risco de novos danos

11

665919

2019-01-17 10:55:02

Bruna Oliveira

A situação na Fronteira Oeste e na Campanha gaúcha, já bastante crítica devido às chuvas que atingem a região desde a segunda semana de janeiro, pode piorar ainda mais nesta quinta-feira (17). A previsão indica a possibilidade de mais 100 mm de precipitação entre hoje e sexta-feira (18), deixando a região novamente em alerta.

Se confirmados, os novos volumes vão causar ainda mais estragos na região, avisa o sub-chefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul tenente-coronel Rodrigo Dutra. Ao todo, já são 7.984 pessoas atingidas, sendo 1.493 desabrigadas, 4.533 desalojadas e outras 1.958 pessoas afetadas indiretamente nos 22 municípios com registros de danos, de acordo com o órgão estadual. O número de decretos de situação de emergência subiu para 16. Duas pessoas morreram.

"A tendência era de estabilidade na região, mas com a possibilidade de mais chuva, podemos ter novamente elevação na parte mais alta do bacia do Rio Uruguai. À medida que a água vai descendo, ela vai sendo levada para outro lugar, e assim atingindo outras regiões", explica Dutra.

A cidade mais afetada segue sendo Alegrete, onde 2.478 pessoas estão fora de casa. O nível do Rio Ibirapuitã está em 13,01 metros, 3 metros acima da cota de inundação. Já o Rio Uruguai, que afeta diretamente a cidade de Uruguaiana, está alguns centímetros acima do nível de inundação, medindo 8,78 metros.

"Toda a chuva que passa pelas cidades da parte baixa da bacia tem o mesmo destino, que é o Rio Uruguai. Em dois ou três dias, a água acumulada atinge a cidade de Uruguaiana", diz Dutra.

Na quarta-feira (16), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para acumulados entre 50 e 100 mm de chuva, além de rajadas de vento entre 60 e 90 Km/h e possibilidade de queda de granizo em regiões isoladas do Estado. Com isso, segue o risco para novos alagamentos na Fronteira Oeste e na Campanha.

O acumulado da chuva modificou a paisagem da região. Grande parte das cidades afetadas ficaram submersas, trazendo prejuízos generalizados. "Os relatos de observação indicam que o atual evento de chuva é o maior dos últimos 50 anos em algumas cidades", diz Dutra. Os dados, no entanto, ainda não são científicos, e se baseiam nos relatos de moradoras das regiões afetadas, destaca o sub-chefe da Defesa Civil.

Ainda não é possível prever novas ondas de chuva para a próxima semana, mas a meteorologia estima que todo o mês de janeiro deve ser bastante chuvoso no Rio Grande do Sul.