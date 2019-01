Túnel da Conceição fica sem luz após madrugada de temporais em Porto Alegre

11

665717

2019-01-16 09:05:00

Os dois sentidos do trecho ficaram no escuro após as fortes chuvas MARCELO G. RIBEIRO/JC

O temporal que atingiu Porto Alegre na madrugada desta quarta-feira (16) deixou transtornos na cidade. O Túnel da Conceição, principal acesso entre o Centro e os bairros, ficou sem luz nos dois sentidos da via a partir das 6h. Semáforos também ficaram fora de operação em diversos pontos, além do acúmulo de água em trechos como a avenida Voluntários da Pátria e a avenida João Pessoa.

De acordo com a Empresa Pública de Transporte Público (EPTC) e a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), a falta de luz no túnel ocorreu devido à chuva e às descargas elétricas durante o temporal. Em dezembro, o local já havia ficado no escuro, mas por furto de cabos de energia . A companhia não informou quantos clientes ficaram sem luz em Porto Alegre devido ao temporal.

Agentes da EPTC orientam os motoristas nos pontos com sinalização crítica, como nos entornos da avenida Independência com a rua Sarmento Leite. Não há previsão de volta de operação das sinaleiras.

Na zona Sul, semáforos estão fora de funcionamento nos cruzamentos da avenida Icaraí com a rua Coronel Claudino, da avenida Cavalhada próxima à faculdade Anhanghera, da avenida Chuí, avenida Oscar Pereira com a Rua Professor Sarmento Barata e na avenida Guaíba com a avenida Diário de Notícias.

Na zona Norte, há problemas nos cruzamentos da avenida Sertório com a Estação Via Porto e Panamericana, e na Sertório próximo ao Center Lar.

Também ficaram inoperantes as sinaleiras nos trechos da avenida João de Oscar Remião com a rua São Francisco, na avenida Bento Gonçalves com a avenida Aparício Borges e na rua Quintino Bocaiúva com as ruas Castro Alves e Casemiro de Abreu.

Na região Central, houve problemas na avenida Loureiro da Silva com a João Pessoa, na rua Sarmento Leite e na avenida Cristóvão Colombo com a rua Santo Antônio.

A falta de luz também afetou o abastecimento de água em alguns bairros da Capital devido à parada da Estação Menino Deus. os bairros Bom Jesus, Chácara das Pedras, Petrópolis, Três Figueiras, Higienópolis, Boa Vista, Agronomia, Vila dos Sargentos, Jardim Bento Gonçalves, Vila Tijuca, São José Comunitária seguiam desabastecidos no fim da manhã desta quarta-feira.