Governo gaúcho confirma pagamento de reajuste do completivo dos professores

11

665663

2019-01-15 19:02:00

O governador Eduardo Leite confirmou, nesta terça-feira (15), que o Estado irá atualizar o valor da parcela completiva para os professores gaúchos nos mesmos 4,17% de correção previstos para o Piso Nacional do Magistério, fixado em R$ 2.557,74 a partir do mês de janeiro.

Em nota, o governo gaúcho informou que a correção deverá aumentar em R$ 64 milhões os gastos neste ano. Ao todo, 76.564 matrículas serão atingidas pela medida, cerca de metade dos 156 mil vínculos, entre professores ativos, inativos e temporários.

No ano passado, eram 56.487 profissionais que recebiam o valor de complemento, somando no exercício cerca de R$ 266 milhões. Desde sua implantação, ainda em 2009, o Piso do Magistério soma uma correção de 169,24% até 2019. Neste mesmo período, os principais indicadores oficias da inflação, como o IPCA, acumularam em média 76,2%.

Caso o novo valor fosse adotado para todos os professores com base no atual Plano de Carreira do Magistério Estadual, o impacto anual seria de R$ 5,98 bilhões em 2019. O gasto total com o pagamento do completivo para este ano deve atingir R$ 330 milhões.

Em vigor deste abril de 2012, esse completivo foi implementado por meio de acordo judicial e vem sendo utilizado para complementar a remuneração dos professores que não recebem o mínimo fixado pelo Ministério da Educação. Até o mês passado, o valor do piso era R$ 2.455,35.