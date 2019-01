11

2019-01-15 13:22:47

Defesa Civil aponta mais pessoas voltando para casa no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul apontou redução no número de pessoas afetadas pelas cheias que atingem a Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O boletim do órgão do fim da manhã desta terça-feira (15) soma 4.647 pessoas fora de suas casas, sendo 3.249 desalojadas (que não conseguem ainda voltar às residências) e 1.398 desabrigadas (que perderam suas moradia com as cheias).

São cerca 300 pessoas a menos que o levantamento do fim da tarde dessa segunda-feira (14) . Há 1.152 pessoas afetadas por danos parciais. Duas pessoas perderam as vidas com as chuvas e cheias. A Defesa Civil indicou, no entanto, que mais dois municípios entraram na lista de locais afetados, totalizando 17 cidades afetadas. Os novos são Nonoai, no Alto Uruguai gaúcho, e Santana da Boa Vista, na Fronteira Oeste.

Também estão na lista Alegrete, Bagé, Barra do Quaraí, Barracão, Dom Pedrito, Jaguari, Lavras do Sul, Manoel Viana, Pedro Osório, Quaraí, Rosário de Sul, São Borja, São Gabriel, São Francisco de Assis e Uruguaiana.

Alagamento de casas, quedas de árvore e postes e problemas no fornecimento de energia têm afetado as cidades. Nonoai concentra o segundo maior número de pessoas com residências parcialmente afetadas, depois de Alegrete, um total de 50 moradores.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que as condições meteorológicas serão favoráveis a ocorrência de pancadas de chuva, com intensidade de moderada a forte e possibilidade de queda de granizo. As rajadas de vento devem atingir de 40km/h a 60km/h em áreas isoladas do Estado.

A enxurrada do rio Ibirapuitã e as chuvas de Alegrete ainda tornam a cidade a mais crítica. O número de pessoas desabrigadas e desalojadas é de 3.987, quase 340 pessoas a menos do que o último levantamento.

Aos poucos, a população é atendida nos serviços de saúde do município e retoma às atividades. Atendimentos médicos, vacinação e serviços de enfermagem foram realizados nos colégios onde estão os abrigos comunitários.

Uma Central de Doações foi montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na avenida Borges de Medeiros, 1.501, receberá doações de segunda a domingo, das 8h30min às 18h. Podem ser levados alimentos não perecíveis, água potável, roupas, material de dormitório, colchões, produtos de limpeza e higiene pessoal.