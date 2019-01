11

Cheias causam duas mortes e tiram quase 5 mil pessoas das casas no Rio Grande do Sul

Chegou a duas pessoas mortas o saldo de vítimas fatais das cheias que atingem a Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Boletim da Defesa Civil, divulgado nesta segunda-feira (14), confirmou a segunda morte, de um morador de Santana da Boa Vista. O primeiro caso foi constatado na semana passada, no começo das chuvas e cheias, de um trabalhador de uma fazenda atingido pela queda de uma árvore em Alegrete.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a ocorrência de mais chuva na região das Missões, Fronteira-Oeste e parte do Planalto Médio entre o final da tarde e noite da terça-feira (15). Há possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento entre 40Km/h e 60Km/h.

Já a população que está fora das suas casas devido ao nível dos rios teve leve recuo, somando 4.983 pessoas em 15 municípios gaúchos, entre desabrigadas e desalojadas, cerca de cem a menos do que o divulgado na manhã desta segunda

O município mais afetado é Alegrete, que atingiu 2.940 moradores desalojados e 1.396 desabrigados. O desabastecimento de água potável, devido a problemas com as bombas atingidas pelas cheias, prejudica 30% a 40% da população.

Bagé, Barra do Quaraí, Barracão, Dom Pedrito, Jaguari, Lavras do Sul, Pedro Osório, Quaraí, Rosário de Sul, São Borja, São Gabriel, São Francisco de Assis, Santana da Boa Vista e Uruguaiana também registraram estragos. Alagamento de casas, quedas de árvore e postes e problemas no fornecimento de energia têm afetado as cidades.

Em Barracão, que fica no Alto Uruguai, 40 residências e um posto de saúde foram danificados pela queda de granizo. Em São Gabriel, 50 famílias estão voltando para as suas residências. A cidade sofre sem abastecimento também porque o nível de rios afeta o bombeamento de água tratada.

O Comando Militar do Sul (CMS) mobiliza 250 militares para ajudarem nas enchentes. Viaturas e equipamentos foram encaminhados para a Defesa Civil. O Exército auxilia na remoção das famílias das áreas de risco e na retirada de entulhos de dentro das casas. Em Porto Alegre, o comando da Defesa Civil comunicou a organização de ajuda humanitária para as famílias atingidas pelas cheias.

Uma Central de Doações foi montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na avenida Borges de Medeiros, 1.501, receberá doações de segunda a domingo, das 8h30min às 18h. Podem ser levados alimentos não perecíveis, água potável, roupas, material de dormitório, colchões, produtos de limpeza e higiene pessoal.