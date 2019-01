Após protestos, BM buscará aplicativos e motoristas para tratar de medidas de segurança

11

665376

2019-01-14 17:05:00

Flávia Pereira e Lívia Rossa

A Brigada Militar afirmou que as reivindicações de centenas de motoristas de aplicativos, que foram às ruas nesta segunda-feira (14) em Porto Alegre para exigir segurança após mortes de colegas , devem ser levadas às empresas e que um dos problemas que gera maior exposição dos profissionais a riscos é a falta de maior controle sobre quem será transportado.

O comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o tenente coronel Rodrigo Mohr Picon, disse ainda que também falta maior comunicação entre os aplicativos e a própria corporação. Picon disse que vai buscar a categoria e as empresas para uma aproximação e para adoção de medidas que possam impedir mais casos.

"A comunicação entre a BM e a categoria é fundamental para poder atender à qualquer necessidade ou ocorrência de maneira imediata e localizada", explicou o comandante. Uma das dificuldades para a ação da própria BM é que os carros não têm identificação. "Diferentemente dos táxis, não tem como saber se um veículo é Uber, 99POP, Cabify ou transporte particular. Algumas estratégias usadas com táxis não podem ser adotadas devido à falta de identificação", destacou Picon.

Dois motoristas perderam a vida em ação de criminosos desde o fim do ano. Em seis meses, são cinco mortes de motoristas que atuavam na Capital e Região Metropolitana, segundo os manifestantes. O ato começou pela manhã, com a concentração dos motoristas no Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa. Logo depois, eles seguiram em carreata.

Com mensagens de luto, pedidos de paz e segurança nos carros, a categoria percorreu a cidade ocasionando o congestionamento de algumas vias. O protesto se encerrou no começo da tarde com uma assembleia em um estacionamento próximo ao Estádio Beira-Rio, na zona sul da Capital. Na sequência, os manifestantes saíram em passeata pedindo por segurança e identificando motoristas mortos em corridas intermediadas pelos aplicativos com fotos. Também foram confeccionados bonecos lembrando o corpo das vítimas. Como parte do protesto, a categoria solicitou aos colegas que deixassem de atender aos chamados por 24 horas em Porto Alegre.

Para o comandante do 9º BPM, o aplicativo precisa tomar algumas medidas de segurança, como um contato entre a plataforma e a polícia. Picon ressaltou a importância de instalar um botão de pânico no carro para avisar sobre desvio de rota em relação à viagem traçada pelo app e repassar ao motorista a informação sobre o destino do passageiro. Este tipo de detalhe só é informado quando o usuário embarca.

O caso mais recente de violência contra motoristas de aplicativos aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Um motorista foi baleado em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e não chegou a morrer. Na última quinta-feira (10), um motorista foi morto a tiros em Viamão. Na virada do ano, o corpo de um motorista que estava desaparecido após uma corrida foi encontrado em Laguna.

O Jornal do Comércio solicitou posição das empresas que atuam no setor. A 99 afirmou que "está ciente dos graves casos e se solidariza com as vítimas e familiares". "O aplicativo lamenta profundamente esse e qualquer caso de violência e se encontra aberto a colaborar com as autoridades, caso necessário", comentou na nota.