Número de atingidos pela chuva sobe para 4,3 mil em Alegrete

2019-01-13 18:27:40

O número atingidos pela enchente em Alegrete subiu para 4.309 pessoas, informou a Defesa Civil estadual na tarde deste domingo (13). No sábado, eram 2.604 desabrigados e desalojados no município, que decretou situação de emergência.

Em todo o Estado, são 4.892 pessoas atingidas. A situação mais crítica segue sendo em Alegrete. Bagé, Barra do Quaraí, Barracão, Dom Pedrito, Jaguari, Lavras do Sul, Manoel Viana, Pedro Osório, Quaraí e Rosário de Sul se somam à lista de municípios com registros de estragos, como casas destelhadas, e pessoas que precisaram deixar suas residências devido aos alagamentos.

E a previsão indica continuidade das chuvas na Fronteira Oeste e na Campanha gaúcha . A Defesa Civil alerta para a possibilidade de eventos adversos neste domingo (13), com chance de chuvas intensas e possibilidades de temporais em pontos isolados.

Em Porto Alegre, o Comando da Defesa Civil comunicou a organização de ajuda humanitária para as famílias atingidas pelas cheias. Uma Central de Doações foi montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na avenida Borges de Medeiros, 1501, receberá doações de segunda a domingo, das 8h30min às 18h.

Podem ser levados alimentos não perecíveis, água potável, roupas, material de dormitório, colchões, produtos de limpeza e higiene pessoal.