Vazamento em estação do Dmae deixa bairros sem água em Porto Alegre

Interligação de redes interromperá o abastecimento no bairro Santa Tereza

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) da Capital vai interligar amanhã a nova rede de água construída com a já existente na avenida Moab Caldas, esquina com a rua Abelardo Marques, no entorno da avenida Tronco