Faixa preferencial para ônibus na avenida Ipiranga entra em operação na segunda-feira

2019-01-11 11:53:42

Faixa vai demarcar trecho de 900 metros entre as avenidas Elias Cirne Lima e Antônio de Carvalho LUIZA PRADO/JC

Entra em operação a partir da próxima segunda-feira (14) a faixa preferencial para ônibus na avenida Ipiranga, em Porto Alegre. A faixa azul vai demarcar o trecho de 900 metros entre as avenidas Elias Cirne Lima e Antônio de Carvalho, no sentido Centro-bairro.

A via preferencial vai funcionar das 16h às 20h, de segunda a sexta-feira, incluindo o trânsito de lotações. A expectativa da prefeitura é que o tempo de viagem dos coletivos seja reduzido em até 70%. Mais de 23 mil usuários utilizam o trecho todos os dias, com circulação de seis linhas de transporte coletivo.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação vai monitorar a circulação no local com a presença dos agentes e também via câmeras. Os motoristas que não respeitarem a sinalização poderão ser autuados.

Segundo diagnóstico dos engenheiros de tráfego da EPTC, o tempo médio para percorrer os 900m, sem a faixa, nos horários de intenso movimento, é de 12 minutos. Com a faixa, a expectativa é que os ônibus percorram o mesmo trecho, e nos mesmos horários, em três minutos.

A iniciativa faz parte do Programa de Priorização do Transporte Coletivo que busca melhorias na mobilidade na Capital. Pesquisa apontou os locais de congestionamento que precisam receber ações para reduzir o problema. Também está previsto implantar a faixa azul na avenida Independência, próximo ao Centro, e nos arredores da Estação Rodoviária. A medida seria adotada no primeiro semestre de 2019.