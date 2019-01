11

664940

2019-01-10 13:56:00

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou nesta quinta-feira (10) que está alterando uma resposta do gabarito da prova de História do Vestibular 2019, realizada nesta quarta-feira (9) junto à prova de Matemática.

As provas foram encerradas nesta quarta-feira (9), e foram contabilizados mais de 5 mil candidatos ausentes





Veja o gabarito atualizado da prova de HISTÓRIA:

01 A

02 B

03 D

04 A

05 C

06 B

07 C

08 B

09 B

10 A

11 A

12 E

13 C

14 E

15 D

16 E

17 D

18 D

19 C

20 E

21 D

22 B

23 D

24 C

25 B