Vestibular da Ufrgs encerra com mais de 5 mil candidatos ausentes

11

664922

2019-01-10 10:26:08

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou nesta quinta-feira (10) as médias finais e a abstenção do vestibular 2019, que encerrou ontem. Dos 28.503 inscritos, 5.397 faltaram a pelo menos um dos quatro dias de provas, uma abstenção total de 18,93%.

Na quarta-feira, os candidatos realizaram o último dia de testes. A prova de História teve média de 11,2424 e desvio padrão 3,8075, enquanto a média de Matemática foi de 9,7705, com desvio padrão de 5,1210. Os gabaritos e médias de todas as provas estão disponíveis no site da Universidade

O listão com os aprovados deve ser divulgado até o dia 21 de janeiro. Já os boletins individuais de desempenho estarão disponíveis no Portal do Candidato em até cinco dias úteis após a divulgação do resultado.

A partir da próxima segunda-feira (14), a Ufrgs vai oferecer plantões de atendimento para tirar dúvidas sobre o processo de matrícula. O serviço será disponibilizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, no Museu da Ufrgs (Campus Centro), até o dia 1° de fevereiro.

Este foi o último vestibular da universidade aplicado em janeiro. A próxima edição do vestibular, para o ingresso em 2020, será aplicada ainda este ano e não mais em quatro dias seguidos. As provas serão realizadas nos finais de semana de 23 e 24 de novembro e de 30 de novembro e 1º de dezembro.