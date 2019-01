Ufrgs divulga médias e abstenções do penúltimo dia provas

11

2019-01-09 10:54:02

As abstenções e as médias do terceiro e penúltimo dia de provas do Vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foram divulgadas nesta quarta-feira (9). A abstenção ficou em 18,23%, representando um total de 5.196 candidatos faltantes. Com isso, 23.307 vestibulandos seguem na disputa por uma das 4.017 vagas oferecidas em 90 cursos de graduação.

A média da prova de Biologia foi de 10,4379, enquanto a de Química foi de 9,1982 e a de Geografia de 12,6861. Ninguém gabaritou a prova de Geografia, enquanto 41 candidatos acertaram todas as questões de Química e outros 20 gabaritaram a de Biologia.

As provas de História e Matemática ocorrem nesta quarta (9), no quarto e último dia do Vestibular. Os gabaritos desses exames serão divulgados durante a tarde e as médias serão conhecidas nesta quinta-feira (10).