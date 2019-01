Prefeitura de Porto Alegre lança editais para o Carnaval de Rua 2019

11

2019-01-08 19:51:16

Concentração e desfile do Bloco do Isopor, durante o Carnaval de Rua 2018 MARCELO G. RIBEIRO/JC

A prefeitura de Porto Alegre informou que irá lançar, nesta quarta-feira (9), os dois editais para a realização do Carnaval de Rua 2019. Os termos serão conhecidos a partir das 10h, durante evento de lançamento, no Salão Nobre do Paço Municipal. O carnaval de rua na Cidade Baixa será realizado nos dias 2 e 5 de março. Será a primeira vez que a cidade terá um carnaval de rua organizado com regras, editais e caderno de encargos.

As datas foram definidas após acordo entre o município e o Ministério Público, com o aval das associações de moradores e de comerciantes do bairro e da Liga das Entidades Burlescas da Cidade Baixa. O acordo surgiu durante audiência de conciliação na 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, no dia 11 de dezembro do ano passado.

Com a decisão, o prefeito Nelson Marchezan Júnior determinou a abertura de edital para a escolha de uma empresa responsável por organizar o carnaval. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, a decisão é uma tentativa de 'tornar o evento mais qualificado, com melhor estrutura e maior segurança'.