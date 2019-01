Fundação Iberê Camargo promove atividades de preservação ambiental em janeiro

11

2019-01-08 18:31:57

Programação de final de semana conta com abertura da mostra Avesso e palestra com Pablo Uribe NILTON SANTOLIN/DIVULGAÇÃO/JC

A Fundação Iberê Camargo preparou uma programação especial para quem vai passar as férias de verão em Porto Alegre. Em janeiro, acontece em Porto Alegre o projeto Iberê nas praças: Encontros de verão. A programação ainda inclui, em parceria com a empresa Stihl, a retomada da trilha ecológica, fechada desde 2015.

O programa tem como objetivo promover atividades que estimulem a preservação ambiental, além de despertar na população o interesse pelas artes, estimular a valorização da cultura, ampliar o conhecimento sobre a obra do artista Iberê Camargo e oferecer opções culturais ao público.

A revitalização da trilha ecológica, batizada de Trilhando o Iberê, promove uma caminhada para descobrir a mata local. A fundação conta com 16 mil metros quadrados de mata nativa e uma trilha de cerca de 200 metros, assinada pelo ambientalista José Lutzenberger, localizada aos fundos do edifício do bairro Cristal, na zona Sul da capital gaúcha.

Estão previstas ainda oficinas artísticas com técnicas e linguagens diversas, ministradas pela equipe do projeto educativo da fundação. Os participantes poderão optar entre oficinas de gravura, jardim comestível e pintura com pigmentos naturais.

As atividades do projeto Iberê nas praças: Encontros de Verão são gratuitas e começam neste sábado (12), acontecendo durante os sábados e domingos de janeiro.