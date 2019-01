Segundo dia de provas da Ufrgs tem abstenção de 17,32%

11

664526

2019-01-08 10:45:00

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou, nesta terça-feira (8), as médias e abstenções do segundo dia de provas do Vestibular 2019, que iniciou no último domingo (6). Foram registrados 4.938 candidatos ausentes, representando 17,32% de abstenção.

Os candidatos realizaram os testes de Língua Portuguesa e Redação. A média da prova de português foi de 12,8392, com desvio padrão de 4,3870.