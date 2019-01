11

Ufrgs divulga o gabarito do terceiro dia de provas do vestibular 2019

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, nesta terça-feira (9), o gabarito do terceiro dia de provas do vestibular 2019. Confira abaixo as respostas das provas de Biologia, Geografia e Química. Os candidatos passaram por uma bateria de 75 questões objetivas e de múltipla escolha, 25 para cada disciplina.

Nesta quarta-feira, último dia do vestibular, os candidatos testarão seus conhecimentos em História e Matemática.

A duração da prova é de quatro horas e meia em todos os quatro dias, e os gabaritos são divulgados a partir das 17h do dia da aplicação de cada teste.

A Ufrgs ainda divulgou mais cedo nesta terça-feira as médias e abstenções do segundo dia de provas. Foram registrados 4.938 candidatos ausentes, representando 17,32% de abstenção. Veja as médias dos testes desta segunda-feira.

Ao todo, mais de 28 mil mais de 28,5 mil pessoas concorrem às 4.017 vagas disponíveis em 90 cursos de graduação. As provas são aplicadas nas cidades de Porto Alegre, Imbé, Tramandaí e Bento Gonçalves

Biologia

01C

02C

03E

04D

05D

06C

07B

08D

09C

10E

11A

12C

13B

14A

15E

16A

17C

18D

19A

20B

21E

22A

23A

24B

25B

Química

26C

27A

28D

29E

30D

31E

32A

33D

34C

35E

36E

37C

38E

39B

40B

41C

42C

43B

44D

45B

46B

47D

48B

49A

50A

Geografia

51C

52B

53A

54A

55B

56D

57C

58A

59C

60A

61E

62E

63C

64A

65B

66B

67D

68A

69D

70D

71E

72D

73E

74D

75C