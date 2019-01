11

Mais de 28 mil candidatos realizaram as primeiras provas do Vestibular Ufrgs 2019

As cidades de Bento Gonçalves, Imbé, Porto Alegre e Tramandaí foram as sedes das provas Secom/UFRGS/Divulgação/JC

Neste domingo (6), mais de 28 mil candidatos realizaram as provas do primeiro dia do Vestibular Ufrgs 2019 nas cidades de Bento Gonçalves, Imbé, Porto Alegre e Tramandaí. Os vestibulandos responderam as questões de Física, Literatura em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira.

De acordo com o reitor Rui Vicente Oppermann, nenhuma das sedes registrou algum problema. “O primeiro dia é sempre de muita expectativa para nós, e nossa avaliação é de que hoje tudo correu bem”, afirma.

A presidente da Comissão Permanente de Seleção, Maria Adélia Pinhal de Carlos, salientou o atendimento especial prestado aos candidatos que dele necessitam. Neste ano, 80 vestibulandos solicitaram previamente o atendimento especial. “Além desses, tivemos candidatos que não fizeram essa solicitação prévia e hoje, quando percebemos a necessidade, foram remanejados para a Fabico, que é um local acessível”, ressalta.

Para segunda-feira (7), serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Redação.

As provas prosseguem até quarta-feira (9). Os gabaritos de cada dia de provas são divulgados sempre às 17h, no site www.vestibular.ufrgs.br.