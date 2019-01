Confira o serviço completo para quem vai prestar o vestibular da Ufrgs

11

664210

2019-01-05 12:50:00

estudantes compareçam ao local da prova às 8h, já que não é permitido ingresso dos candidatos após o início da aplicação. O vestibular mais tradicional do Rio Grande do Sul está prestes a começar. Ocorre, neste domingo (6), o primeiro dia de provas para seleção de alunos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Neste ano, serão testados 28.503 candidatos , que concorrem a 4.017 vagas em 90 cursos diferentes. O teste se inicia às 8h30min, mas a universidade recomenda que os, já que não é permitido ingresso dos candidatos após o início da aplicação.

quatro dias de testes, de domingo a quarta-feira. No domingo, serão aplicadas as provas de Física, Literatura e Língua Estrangeira. Na segunda-feira, será a vez da Língua Portuguesa e da Redação. Já na terça-feira, serão feitos os testes de Biologia, Geografia e Química. Na quarta-feira, por fim, os candidatos testarão seus conhecimentos em História e Matemática. A duração da prova será de quatro horas e meia em todos os quatro dias, e os gabaritos serão divulgados a partir das 17h do dia da aplicação de cada teste, no site Como de praxe, serão, de domingo a quarta-feira. No domingo, serão aplicadas as provas de Física, Literatura e Língua Estrangeira. Na segunda-feira, será a vez da Língua Portuguesa e da Redação. Já na terça-feira, serão feitos os testes de Biologia, Geografia e Química. Na quarta-feira, por fim, os candidatos testarão seus conhecimentos em História e Matemática. Aserá de quatro horas e meia em todos os quatro dias, e osserão divulgados a partir das 17h do dia da aplicação de cada teste, no site www.vestibular.ufrgs.br

locais com maior concentração de vestibulandos, o que pode causar lentidão no trânsito: Cristo Redentor/Vila Jardim, com 3.556 candidatos, nas escolas Rubem Berta, São Judas Tadeu, José Cesar de Mesquita e Instituto Est. Dom Diogo de Souza; Campus do Vale, onde 3.500 candidatos estão aptos para a prova em prédios da própria UFRGS; e Agronomia/Glória, com aplicação para 2.975 candidatos, em prédios da UFRGS e no Colégio Nossa Senhora da Glória. O local da prova pode ser conferido no A Ufrgs alerta para os, o que pode causar: Cristo Redentor/Vila Jardim, com 3.556 candidatos, nas escolas Rubem Berta, São Judas Tadeu, José Cesar de Mesquita e Instituto Est. Dom Diogo de Souza; Campus do Vale, onde 3.500 candidatos estão aptos para a prova em prédios da própria UFRGS; e Agronomia/Glória, com aplicação para 2.975 candidatos, em prédios da UFRGS e no Colégio Nossa Senhora da Glória. O local da prova pode ser conferido no Portal do Candidato

Os candidatos que farão provas do Campus do Vale e Agronomia contam com aumento dos horários das linhas de ônibus no domingo: T8 Campus/Farrapos, D43 Universitária/Direta e 343 Campus/Ipiranga, além da 375 Agronomia. A EPTC disponibilizará também uma linha de lotação no domingo; a Especial Vestibular UFRGS (veja itinerário abaixo), que sairá do Terminal Triângulo, a partir das 6h30min, até o fechamento dos portões, marcado para 8h30min. A frequência será conforme a demanda.

Os candidatos deverão portar alguns itens obrigatórios, em todos os dias, incluindo documento de identificação original que contenha o número utilizado na inscrição do concurso e caneta esferográfica azul ou preta. Durante a prova, o estudante só poderá portar caneta, lápis, borracha, documento de identificação e uma garrafa transparente de água ou refrigerante sem rótulo. Não são permitidas consultas de qualquer natureza. Objetos como bonés e chapéus, celulares, fones de ouvido e outros aparelhos eletrônicos deverão ser acondicionados em embalagem plástica fornecida pela organização até o fim da prova.