Acidente entre dois ônibus deixa feridos e gera congestionamento em Porto Alegre

2019-01-04 10:24:19

Uma colisão entre dois ônibus no cruzamento das avenidas João Pessoa e Azenha, sentido bairro-centro, deixou quatro passageiros feridos na manhã desta sexta-feira (4). Segundo a Empresa Pública de Transporte Público e Circulação (EPTC), entre os atingidos estava uma mulher grávida. Os ocupantes do coletivo receberam atendimento no local.

O trânsito ficou congestionado na região, causando lentidão desde a avenida Ipiranga até a esquina da rua Silva Só. O fluxo precisou ser desviado na avenida Érico Veríssimo, já que a Azenha operava com bloqueio parcial. O tempo dos semáforos nos cruzamentos da Ipiranga com João Pessoa, Azenha e Érico Veríssimo foi alterado para diminuir o fluxo de veículos.