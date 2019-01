Sindicato médico gaúcho tem nova diretoria

11

Uma nova diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) tomou posse já no dia 1º de janeiro, às 22h, na sede da entidade. O período do mandato irá de 2019 a 2021. Entre as medidas iniciais do grupo, o presidente empossado, Marcelo Matias, destaca a renovação do sindicato. "Vamos renovar o Simers e ampliar as ações sindicais em defesa da categoria médica com ética e transparência", defende.

A primeira ação da nova diretoria foi a assinatura de um contrato de programa de integridade corporativa, que prevê o combate à corrupção, por meio da adesão à Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Programa de Integridade Corporativa da Controladoria-Geral da União (CGU). A busca por lisura se dará através de auditorias nos processos passados e na promessa de "mais transparência administrativa nos processos futuros".

A tomada de posse ocorre após 20 anos de gestão de Paulo de Argollo Mendes, que renunciou ao cargo de presidente em setembro, mas manteve-se na disputa pela reeleição. A categoria elegeu no final do ano passado a chapa Renova Simers, com 57,06% dos votos válidos. O novo presidente, Marcelo Matias, é ginecologista e obstetra e, além de atuar como médico, é preceptor na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).