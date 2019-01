Viagem Segura registra nove mortes nas rodovias gaúchas durante feriado

11

2019-01-02 16:26:00

As ruas e estradas gaúchas registraram 275 acidentes durante o feriadão de Ano-Novo, deixando nove mortos em 234 feridos nos locais das ocorrências, segundo dados da operação Viagem Segura divulgados nesta quarta-feira (2). As ações de fiscalização envolveram abordagem de mais de 37 mil veículos em cinco dias, entre a zero hora de sexta-feira, 28 de dezembro, e a meia-noite de terça-feira (1º).

Em comparação com a operação do feriadão de Ano-Novo de 2017-2018, que durou quatro dias, a edição atual registrou mais acidentes e feridos, mas menos óbitos – no ano anterior, foram 185 acidentes, com 19 mortos e 175 feridos. O número de multas aplicadas neste ano também foi superior, passando de 8,6 mil para 12,5 mil infrações. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que aplicou 5,7 mil desses autos de infração, apontou o excesso de velocidade e a ultrapassagem em local proibido como as ilicitudes mais encontradas. Foram recolhidos 577 veículos e 281 carteiras de habilitação irregulares.

A operação tem como principais órgãos responsáveis a Brigada Militar, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a PRF e a Polícia Civil, além dos órgãos municipais. No período, foram feitas 4,9 mil abordagens com testes de bafômetro. Desses condutores, 107 não puderam prosseguir viagem e foram autuados por estarem alcoolizados. Outros 161 condutores se recusaram a realizar o teste. Todos precisarão pagar multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano, além de retenção do veículo e do documento.