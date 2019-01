11

663721

2019-01-02 12:13:00

Engarrafamento de 20 quilômetros na freeway marca volta do feriadão do Ano-Novo

Longas filas foram registradas no trajeto para chegar em Porto Alegre, como próximo à Ponte do Guaíba DETRAN-RS/DIVULGAÇÃO/JC

Lívia Rossa

Após o feriado de Ano Novo, os motoristas que retornam do Litoral Norte enfrentam lentidão em direção à Porto Alegre e à Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eram aproximadamente 20 quilômetros de congestionamento até o fim da manhã.

Um acidente no km 40 da BR-290 (freeway) na metade da manhã, próximo à cidade de Glorinha e envolvendo quatro veículos, contribuiu para a maior lentidão e até paralisação do tráfego em algumas pistas. De acordo com a PRF, depois que a pista foi liberada, o trânsito voltou a fluir no local.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), as rodovias estaduais não registram pontos de lentidão e nem acidentes.

Em balanço da PRF divulgado até esta terça-feira (1º), já foram emitidos mais de 5,7 mil autos de infração por excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido. Foram realizados quatro mil testes de embriaguez, que resultaram em 176 multas. Nas apreensões, houve 239 recolhimentos de veículos irregulares ou com motoristas sem condições de dirigir e de 175 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs).

Ao todo, foram registrados 275 acidentes no feriadão de Ano-Novo, deixando nove mortos em 234 feridos nos locais das ocorrências, segundo dados da operação Viagem Segura divulgados nesta quarta-feira (2).