Mega da Virada tem 52 apostadores e cada um receberá R$ 5,8 milhões

O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era R$ 280 milhões MARIANA CARLESSO/JC

A Mega da Virada teve 52 vencedores. Os números sorteados foram 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33. O prêmio a ser pago é R$ 302.536.382,66 e cada acertador receberá pouco mais de R$ 5,8 milhões.

A probabilidade de acertar todas as seis dezenas sorteadas é bem pequena: uma chance em 50 milhões.

O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões. Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para reclamar o prêmio. Depois desse prazo, os valores não reclamados serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Os prêmios da Mega da Virada

2009: duas apostas vencedoras - premiação total: R$ 144.901.494,92

2010: quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 194.395.200,04

2011: cinco apostas vencedoras - premiação total: R$ 177.617.487,60

2012: três apostas vencedoras - premiação total: R$ 244.784.099,16

2013: quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 224.677.860,08

2014: quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 263.295.552,64

2015: seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 246.533.514,30

2016: seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 220.948.549,30

2017: 17 apostas vencedoras - premiação total: R$ 306.718.743,71

2018: 52 apostas vencedoras - premiação total: R$ 302.536.382,66