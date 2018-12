Estradas federais gaúchas registram duas mortes nos três primeiros dias de feriadão

11

663582

2018-12-31 12:45:04

A largada do feriadão de Ano Novo teve mais mortes que o mesmo período de 2017. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) somou duas vítimas fatais entre sexta-feira (28) e esse domingo (30). Foram 28 acidentes, 23 deles com lesões, somando 41 pessoas feridas.

Uma saída de pista no km 50,9 da BR-292, em Rio Grande, na Zona Sul do Estado, teve duas mortes na madrugada desse domingo, após colisão em uma placa de sinalização.

Em 2017, a largada havia registrado uma morte. Foram registrados 40 acidentes, com 46 feridos e apenas uma vítima fatal.

O fluxo foi intenso na sexta e no sábado, principalmente na BR-290 (freeway), na saída de Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana rumo ao Litoral Norte. A PRF estimou que entre 160 mil e 200 mil veículos deixaram a região rumo às praias do Norte. Nesta segunda-feira (31), foram registrados acidentes com feridos na serra gaúcha. O tráfego ao Litoral é tranquilo.