Freeway registra lentidão na saída para Litoral Norte

11

663469

2018-12-28 18:48:00

A largada do feriadão do Ano-Novo começa com trânsito intenso na saída de Porto Alegre em direção às praias do Litoral Norte. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registra lentidão no deslocamento pela BR-290 freeway) no fim da tarde desta sexta-feira (28). A rodovia é a principal ligação para o norte, rumo ao Litoral gaúcho e para Santa Catarina, via BR-101.

O maior fluxo e engarrafamento ocorrem na saída das Capital, e nos postos dos antigos pedágios. A PRF e Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) prevê que mais de 800 mil veículos devem passar por rodovias para o feriadão.

Fusca pegou fogo na estrada próximo a Glorinha, gerando bloqueio em pista e susto. Foto: PRF

Na Freeway, são esperados entre 160 mil e 200 mil veículos na saída, que registra lentidão em diversos trechos. Um automóvel fusca pegou fogo no km 45, próximo a Glorinha. O incidente deixou uma pessoa ferida e causou interrupção de uma das pistas da rodovia.