Empresa que que revitaliza Largo dos Açorianos faz 'gato' em relógio do Dmae

Isabella Sander

Em ação de caça-fraudes, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) identificou nesta sexta-feira (28) que a empresa licitada para revitalizar o Largo dos Açorianos, Elmo Montagens, fez um “gato” em um relógio da prefeitura.

Nesse ramal, a água era paga pelo próprio município, em vez de utilizar o registro instalado pelo departamento, o qual a empresa precisaria pagar pelo serviço. Equipes do Dmae desligaram o ramal fraudado e farão levantamento do volume de água consumido, a fim de cobrar da empresa. O departamento também fechou os registros regulares, por falta de pagamento dos débitos, e será encaminhada cobrança administrativa.

No Largo dos Açorianos, originalmente havia apenas um ramal, de propriedade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams), a ser usado para abastecer o espelho d’água quando a obra estiver pronta. O outro registro foi instalado quando a obra começou, para que a empresa tivesse abastecimento em seu trabalho. O débito referente ao registro regular é de R$ 7.020,64.

A empresa não pagou as competências de agosto, outubro e novembro de 2018. Já o prejuízo causado à prefeitura pelo uso do ramal público ainda será calculado. A Elmo Montagens foi contatada pela reportagem para prestar esclarecimentos. Até o momento, no entanto, não respondeu aos questionamentos feitos.

O Dmae realiza ações recorrentes de caça-fraudes em toda a cidade, por meio de monitoramento, a fim de inibir o uso dos hidrômetros de forma irregular. Em obras grandes, as equipes do departamento acompanham o pagamento dos ramais e encaminham ações de caça-fraudes quando verificam que o ramal disponibilizado está tendo um consumo muito baixo ou decrescente, para a proporção daquela obra.

Quando a reportagem do Jornal do Comércio esteve no local, durante a ação, primeiro falou com a equipe que fechava o registro regular, perto da Ponte de Pedra. Para acompanhar a ação caça-fraudes, os operários orientaram a reportagem a atravessar o canteiro de obras por fora, como medida de segurança. Chegando à outra ponta, o motorista do carro do Dmae informou que o portão de entrada para o canteiro havia acabado de ser fechado, com corrente. A reportagem não foi autorizada a entrar no local e precisou fazer registros fotográficos à distância.

O Largo dos Açorianos está em obras há quase três anos. O ano de 2018 foi marcado por mais prorrogações na data final da revitalização, que estava prevista para fevereiro, depois foi adiada para julho e, depois, para dezembro, também não concretizada. A mais recente mudança no cronograma aconteceu no final de junho, quando a Elmo Montagens alegou que não tinha capacidade para ir mais rápido do que estava indo. A Ponte de Pedra e o Monumento aos Açorianos estão prontos, mas ainda falta finalizar os espelhos d’água, o gramado e a urbanização do entorno.