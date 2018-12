11

663368

2018-12-28 16:53:00

Confira os nomes de crianças mais registrados em 2018 no Rio Grande do Sul

Patrícia Comunello

O pequeno Arthur tem apenas três meses de vida e já é um campeão, para alegria dos pais Gabriele Knebel Martins e Montaury dos Santos Martins Filho, de Porto Alegre. Arthur, com 'h', foi o nome que liderou os registros de nascimento nos cartórios do Rio Grande do Sul em 2018.

Foram 2.285 bebês registrados como Arthur até 10 de dezembro. "Com 'h' para que não mude quando for traduzido para outro idioma, como o inglês", explica Gabriele, mãe de primeira viagem. Ela está de olho também no futuro dele, com planos para que possa buscar o mundo.

Gabriele conta que fez uma lista combinando consultas na internet e gosto pessoal. Ela e o marido tinham cada um o seu elenco, mas o nome eleito era comum.

"Fomos eliminando opções e ficou Arthur. É um nome forte, sempre gostei, é nome de rei", comenta a mãe. O rei Arthur ganhou popularidade por conquistas da coroa britânica na Idade Média. Gabriele avisa que a escolha não teve a ver com o fato de Montaury ser gremista, time que tinha como um dos ídolos recentes o volante Arthur, que agora joga no Barcelona.

Depois de Arthur, Miguel é o preferido com 1.677 registros gaúchos. O curioso é que houve uma inversão de posições frente a 2017 , quando Miguel liderou nas certidões emitidas pelos cartórios, segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio Grande do Sul (Arpen-RS).

Nomes femininos vêm na terceira e quarta posições, com Helena, com 1.356 registros, e Alice, com 1.196. Helena subiu na cotação, pois estava em oitavo lugar em 2017. Já Alice estava na terceira posição.

No Brasil, Miguel ficou à frente de Arthur, que havia sido o primeiro em 2017. Alice ficou na terceira opção. Os cartórios de registro civil dos 26 estados e do Distrito Federal somaram 2,5 milhões de registros até 10 de dezembro.

10 nomes mais registrados e os números no Rio Grande do Sul em 2018

Arthur: 2.285

Miguel: 1.677

Helena: 1.356

Alice: 1.196

Bernardo: 1.166

Valentina: 1.142

Lorenzo: 1.114

Lívia: 904

Davi: 895

Pedro Henrique: 880

10 nomes mais registrados e os números no Brasil em 2018

Miguel: 20.988

Arthur: 19.935

Alice: 15.049

Heitor: 14.820

Helena: 13.181

Davi: 12.010

Valentina: 11.897

Enzo Gabriel: 11.549

João Miguel: 11.328

Gabriel: 11.254

Fonte: Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio Grande do Sul (Arpen-RS)