Carreta que transportava madeira tomba na Freeway e bloqueia estrada

2018-12-28 09:56:00

Uma carreta que transportava madeiras e móveis tombou no km 26, da BR-290, na Freeway, sentido litoral-capital na madrugada desta sexta-feira (28). A pista foi totalmente bloqueada.

Os motoristas que passavam pelo trecho precisaram pegar um desvio no km 474, em Santo Antônio da Patrulha. No início da manhã, uma das faixas já havia sido liberada, e a previsão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de liberação total ainda durante a manhã. O acidente causou lentidão e longas filas no trecho.

De acordo com a PRF, o único atingido foi o motorista do caminhão, que teve ferimentos leves. As causas do acidente não foram divulgadas.