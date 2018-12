Mais de 28 mil candidatos disputarão vaga no vestibular da Ufrgs

11

663154

2018-12-27 12:58:15

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou nesta quinta-feira (27) dados referentes ao concurso vestibular 2019, que ocorre entre os dias 6 e 9 de janeiro. Ao todo, 28.503 candidatos se inscreveram para as provas, que serão realizadas em Porto Alegre, Bento Gonçalves e Imbé/Tramandaí. Neste concurso, a universidade oferece 4.017 vagas.

A área de Porto Alegre concentra o maior número de candidatos, com 25.126 inscritos em 39 locais de prova. A área Cristo Redentor/Vila Jardim lidera a lista, com 3.556 candidatos para as escolas Rubem Berta, São Judas Tadeu, José Cesar de Mesquita e Instituto Estadual Dom Diogo de Souza. No Campus do Vale, outros 3.500 candidatos farão as provas nos prédios da própria universidade. Outros 2.095 candidatos farão as provas em Bento Gonçalves e 1.282 no Litoral Norte.

Do total de inscritos, 14.191 concorrem pelo acesso universal. Já os candidatos egressos de escola pública, independentemente da renda familiar somam 7.022. Veja lista completa abaixo.

Os candidatos devem comparecer aos locais de provas às 8h e levar documento de identidade e caneta esferográfica azul ou preta. As provas começam às 8h30min e tem duração de 4h30min.

O primeiro dia de provas será a vez dos testes de Física, Literatura em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna. Língua Portuguesa e Redação ocorrem no segundo dia. Biologia, Química e Geografia integram a maratona do penúltimo dia. História e Matemática encerram o quarto e último dia de testes.

Os cursos da área da Saúde são os mais procurados . Cerca de 10 mil dos 28,5 mil inscritos disputarão vagas em Medicina, Psicologia, Fisioterapia, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem e Odontologia. O curso com maior número de candidatos e densidade mais alta é novamente Medicina, com 7.487 inscritos para 98 vagas, com densidade de 76,40.

A divulgação dos resultados será disponibilizada no site da Ufrgs em data ainda a ser definida.

Número de candidatos inscritos por modalidade: