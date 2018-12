Usuários da Trensurb podem recarregar cartão integrado em máquina de autoatendimento

11

2018-12-26 17:21:07

A Trensurb começou a testar uma máquina de autoatendimento do sistema de bilhetes TEU para linhas de ônibus da Região Metropolitana de Porto Alegre e do trem metropolitano. Os usuários poderão comprar um cartão e efetuar recarga de, no mínimo, de R$ 5,00.

A iniciativa é junto com a Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM). O equipamento fica na Estação Mercado, onde foi instalado na sexta-feira (21), e será testado por 30 dias.

Com a novidade, quem não tem o cartão TEU poderá efetuar a compra do bilhete eletrônico. Quem já tem o TEU poderá recarregá-lo na máquina. Em nota, o superintendente de Desenvolvimento Comercial da Trensurb, Euclides Reis, afirmou que a nova máquina faz parte da modernização do sistema de bilhetagem que foi desenvolvida por dois anos.