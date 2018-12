Explosão destrói parte de prédio em cidade da serra gaúcha

11

2018-12-26

Uma explosão destruiu parte de um prédio no município de Farroupilha, na Serra Gaúcha, no começo da manhã desta quarta-feira (26), deixando 14 feridos. O caso mais grave é o da moradora do apartamento onde ocorreu a explosão, no terceiro andar, com suspeita de ter sido causada por vazamento de gás.

A mulher de 68 anos teve queimaduras pelo corpo e foi transferida para um hospital em Caxias do Sul. Entre os demais feridos, estava um pedestre que foi atingido por um tijolo quando passava no entorno do edifício e e quem inalou fumaça. Eles foram atendidos no Hospital Beneficente São Carlos e já foram liberados, segundo o hospital.

Localizado na área central de Farroupilha, o edifício tem quatro andares. No primeiro andar da construção, funcionava uma loja de equipamentos musicais. Nos demais andares, moravam 16 famílias, de acordo com o Corpo de Bombeiros do município.

Os Bombeiros e a Defesa Civil seguem no local da explosão, cujo estrondo foi ouvido a longo distância. A área também foi interditada. Os bombeiros investigam se havia vazamento em botijão de gás ou em tubulação.