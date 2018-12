11

662697

2018-12-22 16:10:00

Fepam aponta 15 pontos impróprios para banho nas praias de água doce no Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira (21), a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou o segundo relatório da qualidade das águas no Rio Grande do Sul em locais de balneário. O levantamento aponta que os locais impróprios para banho aumentaram de 12 para 15, em comparação com o período da primeira semana de dezembro. Todos eles são praias de água doce. Nenhum dos pontos impróprios está localizado no Litoral voltado para o mar.

Dos 15 pontos impróprios, oito estão localizados na Praia do Laranjal, em Pelotas. Os outros sete pontos sem condições de banho são: Praia Nova, em Cachoeira do Sul; Praia Passo Real, em Dom Pedrito; Praia Carlos Larger, em Candelária; Balneário de Mata, no município de Mata; Balneário Distrito de Ernesto Alves, em Santiago; Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, e Balneário rebelo em Tapes.

Em 2018. a Fepam ampliou para 44 o número de municípios monitorados, com a inclusão dos balneários de Pelotas e Tavares. A entidade também passou a registrar 94 pontos de banho no Estado.

Para analisar as condições bacteriológicas nas praias e balneários, são utilizados os parâmetros coliformes termotolerantes e escherichia coli, que indicam contaminação fecal, além da contagem de cianobactérias, organismos que podem causar intoxicações.