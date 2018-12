Mega-Sena da virada tem prêmio estimado em R$ 280 milhões

11

662691

2018-12-22 12:22:16

Abriram as apostas para o sorteio da 10ª edição da Mega da Virada pelas Loterias Caixa. O prêmio está estimado em R$ 280 milhões. Como não houve vencedores no último sorteio regular, realizado na última quinta-feira (20), em Conselheiro Pena (MG), o valor acumulou a principal premiação do ano.

As apostas iniciaram em todas as casas lotéricas credenciadas pela Caixa e pelo internet banking ( www.loteriasonline.caixa.gov.br ) nesta sexta-feira (21) e podem ser feitas até às 16h do dia 31 de dezembro. O valor mínimo é de R$ 3,50.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, os rendimentos mensais ficam em torno de R$ 1 milhão. O dinheiro do prêmio é suficiente para adquirir duas ilhas particulares com iates de luxo.