Novo serviço da Polícia Federal facilitará a entrada de argentinos no País por Uruguaiana

2018-12-20 17:27:10

A Polícia Federal (PF) lançou, nesta quinta-feira (20), o Pré-Cadastro Migratório, portal na internet que deve facilitar a entrada e o atendimento de turistas que optarem em entrar no Brasil pela via terrestre. A iniciativa está disponível no momento apenas para visitantes de nacionalidade argentina que ingressem no Brasil pela cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e permite aos turistas realizar um cadastro prévio no site da PF antes da viagem.

O novo serviço possibilita aos argentinos informarem previamente dados como nome, tipo de transporte, número da placa e a data prevista para a viagem, antes de cruzarem a fronteira. Depois de enviadas, as informações serão analisadas pela Polícia Federal e um código verificador será gerado. Ao ingressar no território brasileiro, o turista apresentará o código verificador, podendo ser apresentado impresso ou pelo celular junto com um documento de viagem válido, e terá a entrada permitida.

O município de Uruguaiana é o principal portal terrestre de fluxo migratório no Brasil. De acordo com a PF, foram 925 mil registros de entrada e saída de estrangeiros do País pelo posto gaúcho em 2017. Em outro momento, o serviço deverá ser estendido para outras localidades e nacionalidades.