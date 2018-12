Pista de aeroporto de Belo Horizonte fica fechada após aeronave realizar pouso de emergência

11

662336

2018-12-20 08:55:00

O Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, está fechado para pousos e decolagens desde a madrugada desta quinta-feira (20). De acordo com a administradora BH-Airport, a pista teve suas atividades interrompidas por volta das 2h, após uma aeronave da Latam, que partiu de Guarulhos (SP) e seguia em direção a Londres, realizar um pouso de emergência na capital mineira.

A Latam informou, por meio de nota publicada em seu site , que "o voo LA 8084 (São Paulo/Guarulho-Londres) saiu à meia-noite e meia e teve que alternar o voo para Belo Horizonte por razões técnicas". A respeito da segurança dos passageiros, disse que " Todos os passageiros desembarcaram em segurança e estão recebendo a assistência necessária. Durante o pouso, às 1h43, os pneus da aeronave foram danificados e terão de ser trocados para possibilitar a retirada da aeronave da pista, que está interditada pelo menos até as 19h".

Os voos de todas as companhias aéreas com destino a Belo Horizonte estão sendo redirecionados para outros aeroportos ou cancelados. A Latam informou que 30 voos da companhia foram cancelados. A orientação é que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para saber a situação do voo antes do deslocamento até o aeroporto.

A jornalista gaúcha Rosângela Florczak estava no voo e fez post no seu Instagram relatando a situação. "Sorte do início das mini férias é estar em uma aeronave com um piloto super competente da Latam Airlines, que enfrentou pane elétrica total e conseguiu fazer pouso de emergência em uma pista alternativa do Aeroporto de Confins, em BH. Um super susto com final feliz! Valeu por segurar minha mão @double_n01", descreveu Rosângela, que estava com a filha.