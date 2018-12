11

2018-12-19 19:25:54

Área Azul digital começa a operar no Menino Deus nesta quinta

A Prefeitura de Porto Alegre, através da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informa que a partir desta quinta-feira (20) o novo sistema de estacionamento rotativo da cidade será implantado no bairro Menino Deus. A região, que teve o serviço suspenso no final de novembro pela empresa Zona Azul Brasil para a substituição dos equipamentos, oferece à população 312 vagas e 13 novos terminais de mobilidade (parquímetros), que recebem pagamentos por cartão de crédito, débito, aplicativo, moedas, além da possibilidade de compra em pontos de venda.

De acordo com o diretor-presidente da EPTC, Marcelo Soletti, com a entrega da nova área, são mais de 1600 vagas e 87 parquímetros disponíveis com o novo sistema. É a segunda região que passa pela substituição dos parquímetros.

A troca será gradativa e, depois do Menino Deus, irá se estender pela região dos bairros Tristeza, Azenha, Floresta, Bom Fim e Moinhos de Vento. A previsão da prefeitura é que todos os equipamentos sejam substituídos até o fim de março de 2019. Enquanto os trabalhos são executados em uma região, o serviço é suspenso, mas segue nas áreas já atualizadas e em outras em que ainda não substituíram o sistema.

O sistema de estacionamento rotativo funciona em dias úteis, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 13h.

As tarifas do serviço são: para 30 minutos, R$ 1,05 (período mínimo); para 1h, R$ 2,10; para 1h30, R$ 3,15; e para 2h, R$ 4,20 (tempo máximo).