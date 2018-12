JC ganha menção honrosa no 60º Prêmio Ari de Jornalismo

11

O Jornal do Comércio foi agraciado com a menção honrosa no 60º Prêmio ARI de Jornalismo. A cerimônia de entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira (19). A reportagem premiada, Poça de Sangue no Chão: o retrato de uma nação violenta, produzida pelos jornalistas Juliano Tatsch, Suzy Scarton e Laura Franco, foi publicada no caderno Jornal da Lei no decorrer do mês de agosto.

O projeto Filtro Fact-Checking foi agraciado com o Prêmio Antônio Gonzalez de Contribuição à Imprensa. Parte das checagens do Filtro foi publicada no JC ao longo da eleição. Também foram destacados no Prêmio Contribuição à Imprensa o chargista Edgar Vasques, o Caderno de Sábado do Correio do Povo, a Associação de Diários do Interior (ADI) e os jornalistas Antonio Goulart e João Batista de Melo Filho, ambos da ARI.

Confira a lista completa dos vencedores:

Prêmio ARI de Jornalismo Universitário 2018

Categoria Áudio

Menção honrosa:

– Arthur da Silveira Loser , “Pauta LGBT no Futebol”- da PUCRS

– Lúcia Rosa da Silva, “Refugiados: obstáculos no caminho da sobrevivência”- Uniritter

– Larissa Pessi com a reportagem “Mudança na raiz da violência doméstica” - Uniritter

– 2º Lugar: Luisa Meimes , “30 Anos: O Preconceito Que Mata”, Uniritter

– 1º Lugar: Luana Silva da Cruz, “Por Volta Do Meio-Dia – Conceição Evaristo” da Ufrgs

Categoria Vídeo

Menção honrosa

– Bruno Prochnow Abcihéquer, “A importância de abordar o suicídio na imprensa- Famecos

– Jennyfer Siqueirado outro lado do balcão Uniritter

– Júlia Canella Dias Flor com a reportagem “30 anos da Constituição – Ufrgs

2º Lugar: Andreza Silveira Ferraz pela reportagem “Os sonhos da Prostituição” – Uniritter

1º Lugar: Camila Andrade Pires, “Copa Dos Refugiados” – PUC- RS

Categoria Multimidia Web Universitário

Menção honrosa:

– Caroline de Mendonça Musskopf , “Capital do HIV” – da Ulbra

– Liz Ribeiro Diaz, “A Rotina Escolar depois da diabetes tipo 1” – da Ufrgs

– Renê da Silva Almeida, “Várzea: a essência do futebol – Ufrgs

2º Lugar: Samara Giuliane Onofre “Entre a escrita e a luta: a resistência negra na literatura brasileira” Ufrgs

1º lugar: Nícolas Chidem da Costa , “A última gota” – Famecos

Categoria Fotojornalismo Universitário

Menção honrosa:

– Nícolas Chidem da Costa, “A sede dessa Gente” , PUCRS

– Larissa Pessicom a foto “Velhos Amigos”, Uniritter

2º lugar: Rodrigo Dos Santos Oliveira com a fotografia “A Casa Que Não Vem”, PUCRS

1º lugar: Larissa Pessi com a fotografia “Barreira a Vila Dique”, Unritter

Categoria Reportagem Impressa Universitário

Menção honrosa:

– Andressa Oliveira Schutz, “Vida e arte – reproduções cotidianas” Uniritter

– Évilin Thaoane De Matos Campos, “Como as mulheres ricas abortam” Uniritter

– Paulo Egídio Bernardi, “Pioneirismo Estrelado”, Unisinos

2º lugar: Larissa Pessi com a reportagem “A Longa Espera Para Ser o Plano ‘A”, Uniritter

1º lugar: Liz Ribeiro Diazcom o trabalho “Toda Forma de Poder”, Ufrgs

Grande Prêmio Acadêmico Jornalismo Universitário:

1º lugar: Camila Andrade Pires, “Copa Dos Refugiados” – PUCRS

Os prêmios universitários foram entregues por professores e profissionais, entre ele Ricardo Cunha (Fadergs), Deivison Campos (Ulbra), Nikão Duarte (Unisinos) e os fotógrafos Ricardo Stricher e Itamar Aguiar.. O grande prêmio universitário foi vencido pelos alunos da Famecos/PUCRS.

Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo 2018 – 60 anos

Categoria crônica

Menção honrosa:

– Paulo Ricardo Cunha Mendes, “Tio do Milho” do Correio do Povo

– Paulo Germano Moreira Boa Nova, “O Brasileiro Corrupto” da Zero Hora

– Fabio Prikladnicki, “o Livro da Rita” da Zero Hora

2º lugar: Rodrigo Guimarães Lopes, “Há Algo Errado no Mundo” da Zero Hora

1º Lugar: Rosane de Oliveira, “Gracias a la vida que me ha dado tanto” da Zero Hora

Charge

Menção honrosa:

– Elias Ramires Monteiro com a charge “Triplex” e com a charge “Dia Internacional da Mulher”, Primeira Classe

– Gilmar de Oliveira Fragam “Habeas Corpus”, Zero Hora

2º lugar: Gilmar Luiz Tatsch, “Lula na Prisão”, Jornal VS

1º lugar: Santiago, “Linha da perda de tempo” Jornal Extra Classe

Fotojornalismo

Menção honrosa:

– Mateus Bruxel, “Os Mascarados do Estreito” da Zero hora

– Luiz Fernando da Silva Gomes , “O dia da prisão de Lula” Zero Hora

– Carlos Macedo, “Horizonte esfumaçado: dois lados de uma eleição” Zero Hora

2º lugar: Mauro Schafer: “Tumulto na Câmara dos Vereadores” Correio do Povo

1º Lugar: Ricardo Giusti, “Reforma Não”, Correio do Povo

Categoria Arte

Menção honrosa:

– Melina Gallo de Araujo, “Vida feminina em ciclos”, Caderno Vida de Zero Hora

– Jonathas de Almeida Costa, “O Julgamento”, Caderno Mais Domingo, do Correio do Povo

– Carlos Eduardo Andrade Garcia, Novo projeto gráfico do caderno ZH Campo e Lavoura

2º lugar: Jonathas de Almeida Costa “Os Quadros De 2017 – Retrospectiva” Mais Domingo, Correio do Povo

1º lugar: Paola Carvalho Gandolfo, “Theatro São Pedro 160 Anos”, Gaúcha ZH.com

Categoria Multimídia Web

Menção honrosa:

– Eduardo Matos, “Água: vamos evitar que ela acabe?”, Gaúcha ZH.com

– Jefferson Bottega, “Missão Tóquio” Gaúcha ZH.com

– Rodrigo Guimarães Lopes “A Nova Casa Do Brasil Na Antártica” Gaúcha ZH.com

2º lugar: Gabrielle Santos de Paula com o trabalho “Gente à Margem” – do ANU laboratório de Jornalismo Social

1º lugar: Aline Custódio, “Restinga: 50 Anos”, Gaúcha ZH.com

Categoria Vídeo

Menção honrosa:

– Léo Nunez, “TVE Repórter, Quilombos urbanos”

– Simone Feltes, “TVE Repórter, Prédios Ocupados”

– Lisele Félix Veloso, “TVE Repórter, Mães Adolescentes”

2º lugar: Filipe Peixoto, “Caminhos da Safra”, da BandRS

1º lugar: Marcelo Chemale, Fazenda Arado Velho século 21 – a transformação da paisagem de Porto Alegre” – SBT RS

Categoria Audio

Menção honrosa:

– Giane Guerra, “Seguro de Carro Preços variam mais de 150% em POA – Saiba quem paga mais” Radio Gaúcha

– Cid Martins, “Região Sul lidera casos de coação eleitoral do Pais”, Radio Gaúcha

– Eduardo Matos – “Do Abrigo à Universidade” – Radio Gaúcha

2º lugar: Georgia Santos, “Sobre Nós”, da Rádio Voz

1º lugar: Leno Falk: “Água no Brasil um direito não reconhecido” Agência Radioweb

Categoria Reportagem Impressa

– Rodrigo Lopes, “Munição para quem?”, Zero Hora

– Raphaela Orlandi Suzin, “Parir da melhor forma”, Correio do Povo

– Juliano Amengual Tatsch, “Poça De Sangue No Chão: O Retrato De Uma Nação Violenta”, Jornal do Comércio

2º lugar: Aline Custodio “O Grupo da escola me Salvou” Zero Hora

1º lugar: Humberto Trezzi “O Poder das Facções”, da Zero Hora