2018-12-19 18:35:00

Prefeitura anuncia atrações do primeiro Réveillon na nova Orla do Guaíba

A prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta quarta-feira (19), a programação deste ano para o Réveillon de Porto Alegre. Com o tema Pro Ano Nascer Feliz, a festa da virada, no dia 31 de dezembro, vai ocorrer na Orla do Guaíba, a partir das 19h30min, e deverá contar com um palco localizado junto à Usina do Gasômetro.

A programação, detalhada pelo secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, no Salão Nobre do Paço Municipal, inclui show de fogos de dez minutos a partir da meia-noite e se estende até as 2h da madrugada do dia 1º de janeiro, com atrações musicais diversas, como a dupla sertaneja Marcelo e Vanutti, o grupo de pagode Kadinho e Banda e o Papas da Língua, além de DJs.

Responsável pela pirotecnia do evento, um dos momentos mais esperados da noite, Leandro Orça explica que os fogos utilizados produzirão efeitos de luzes e cores, mas sem elementos que produzam barulho. O espetáculo vai utilizar 1,5 tonelada de fogos e será executado pelo grupo Vision Show, empresa responsável por demais shows pirotécnicos no Brasil, como a queima de fogos do Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Além das atrações musicais, a festa vai oferecer ao público o Recanto Místico, com bênçãos e limpeza espiritual. Também estarão disponíveis passeios de barco, com pagamento de ingresso no Cisne Branco, Bela Catarina, Noiva do Caí e POA 10. A festa ainda terá a presença de food trucks e beer trucks.

Em nota, a prefeitura de Porto Alegre informou que serão investidos R$ 400 mil para o evento, captados pelo Executivo municipal junto à iniciativa privada. O planejamento de trânsito para o evento será anunciado nos próximos dias.

Confira os detalhes da programação: