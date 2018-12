11

Estragos da chuva e vento deixam ainda 42 mil clientes sem luz no Rio Grande do sul

As fortes chuvas e ventos de até 100 quilômetros por hora que atingiram o Rio Grande do Sul ainda causam transtornos. As concessionárias de energia registram pelo menos 42 mil clientes ainda sem luz no fim da tarde desta terça-feira (18).

Na área da CEEE, o número de clientes sem energia caiu para 17 mil nas regiões Metropolitana, Sul e Centro-Sul. A RGE diz que 7 mil clientes estão sem energia, e na da RGE Sul, são outros 18 mil.

A Defesa Civil segue contabilizando os estragos causados pelo vendaval que atingiu o Rio Grande do Sul na tarde dessa segunda-feira (17). Segundo boletim divulgado no final da tarde desta terça-feira (18), o número de residências atingidas chegou a 127. Além disso, 11 pessoas ficaram desalojadas e duas desabrigadas.

Santa Cruz do Sul segue contabilizando o maior número de casas destelhadas, com 43. O município de Sagrada Família foi o segundo com maiores estragos. Foram 28 residências danificadas, além de sete pessoas desalojadas. Além de Pedras Altas, Santana do Livramento, Cachoeira do Sul, Bagé, Iraí, São Lourenço do Sul, Ijuí, Minas do Leão, Pinheiro Machado, Piratini, Igrejinha e Arambaré, o último levantamento registrou danos em Imigrante, Jabuticaba, Rio dos índios e Triunfo.