2018-12-18

Temporal deixa mais de 70 residências danificadas no Rio Grande do Sul

temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na tarde de segunda-feira (17) deixou rastro de estragos em 13 municípios gaúchos. De acordo com boletim da Defesa Civil estadual divulgado no fim da manhã de hoje, são 77 residências atingidas, quatro pessoas desalojas e duas desabrigadas.

Santa Cruz do Sul contabiliza o maior número de estragos. O vendaval que atingiu a cidade destelhou 43 residências. Duas pessoas estão desabrigadas no município.

Pedras Altas, Santana do Livramento, Cachoeira do Sul, Bagé, Iraí, São Lourenço do Sul, Ijuí, Minas do Leão, Pinheiro Machado, Piratini, Igrejinha e Arambaré também tiveram registro de casas danificadas.

Até o fim da manhã desta terça-feira (18), cerca de 125 mil clientes seguiam sem energia elétrica no Estado. De acordo com balanço da RGE atualizando às 12h, são 64 mil clientes da RGE Sul e outros 27 mil clientes da RGE desabastecidos. Já entre os clientes da CEEE, são 34 mil clientes ainda sem luz na área atendida pela concessionária nas regiões Metropolitana, Centro-Sul e Sul.