2018-12-17 19:56:00

Chuva intensa causa transtornos no Rio Grande do Sul

O vendaval que passou pelo Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (17) trouxe estragos a diversos municípios. A chuva intensa, acompanhada de granizo e vento forte, causou destelhamento de casas e deixou pessoas desalojadas, principalmente na região Sul e da Campanha.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou em boletim que em Arambaré, uma residência foi parcialmente destelhada, deixando quatro pessoas desalojadas. Em Pedras Altas, dez residências foram parcialmente danificadas. Além disso, houve queda de postes, energia elétrica e árvores. Um carro foi atingindo por árvore, mas não deixou feridos. São Lourenço do Sul também registrou danos em duas casas e um prédio. Em Bagé, Pinheiro Machado e Piratini ainda está sendo feito o levantamento de casas destelhadas pelos ventos fortes.

Em Porto Alegre, de acordo com a EPTC, a chuva foi responsável por transtornos. Houve queda de árvores e postes, ocasionando bloqueio de vias, como a Rua Grão Pará, Rua Fernando Machado e no cruzamento da Av. Osvaldo Aranha com a Sarmento Leite. Na Rua Cruzeiro do Sul, próximo a Rua Dona Cristina, a queda de um poste causou bloqueio total da via.

A EPTC ainda informa que devido a queda de energia e consequente desligamento dos semáforos, a Rua Otávio Dutra para a Av. Padre Cacique foi totalmente bloqueada, o retorno pode ser feito pela Rua José de Alencar. Os semáforos também ficaram fora de operação na Av. Saturnino de Brito, próximo a Protásio Alves.