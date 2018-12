Incêndio atinge Refinaria de Manguinhos, zona norte do RJ

11

2018-12-17 15:07:51

Corpo de Bombeiros está no local para combater as chamas Reprodução/JC

Um incêndio atinge a Refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio, na tarde desta segunda-feira (17). Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o trânsito tem retenção, no sentido Centro, entre Manguinhos e o bairro do Caju. O Corpo de Bombeiros está no local.

Por conta do incêndio, a pista lateral da Avenida Brasil está interditada, na altura da Linha Amarela, sentido Fundão. O desvio é pela pista central.

De acordo com o Centro de Operações Do Rio, os motoristas devem usar a saída da Linha Vermelha.