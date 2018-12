Operação Verão começa neste fim de semana nas praias gaúchas

A ação dos bombeiros no veraneio 2019 terá reforço em água e terra. A Operação Verão para Todos 2018/2019, que foi deflagrada neste sábado (15) no Litoral gaúcho, deve focar a um dos problemas mais frequentes no verão que são os afogamentos.

Quinze motos aquáticas serão usadas pelo Corpo de Bombeiros para auxiliar na prevenção de afogamentos e no socorro aos banhistas no mar. Dez quadriciclos novos reforçam o atendimento em solo. A corporação investiu R$ 1,3 milhão na aquisição dos equipamentos.

A Brigada Militar contará com uma nova base móvel em Tramandaí. Também há unidades em Torres, Capão da Canoa, Xangri-lá, Cidreira, São Lourenço do Sul e Rio Grande.

As Unidades de Apoio aos Usuários (UAUs) do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) atenderão os motoristas. Os veranistas podem entrar em contato com as unidades de atendimento pelo WhatsApp ou ligando para o número (51) 99529-2885. No total, 30 órgãos estaduais vão atuar até 10 de março.