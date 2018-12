Prefeitura apresenta projeto de revitalização de novo trecho da Orla do Guaíba

A prefeitura de Porto Alegre apresentou, nesta sexta-feira (14), o projeto de revitalização para o trecho 3 da Orla do Guaíba - orçado em R$ 59 milhões que compreende do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante da Beira-Rio.

Projetada pelo arquiteto Jaime Lerner, a revitalização prevê 1,6 km de extensão, mais de 20 quadras esportivas, bares, playgrounds, postes inclinados de iluminação semelhante aos do trecho 1, já inaugurado, além das arquibancadas para contemplação do pôr-do-sol.

O plano foi apresentado pelo grupo de trabalho que projeta a renovação da Orla - batizada de Moacyr Scliar em homenagem ao escritor gaúcho - ao prefeito em exercício, Gustavo Paim, e a secretários municipais. "É um trecho totalmente voltado para a prática esportiva com previsão de ter a maior pista de skate da América Latina", afirma Paim.

Conforme o Executivo municipal, todo o trecho receberá ciclovia, passeio público arborizado para caminhadas e será iluminado por iluminação em LED, com condições de uso do parque 24 horas por dia. Cerca de 200 vagas de estacionamento também estão previstas no projeto.