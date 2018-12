Série do JC ganha 2º lugar no Prêmio de Jornalismo do MP-RS

O editor-assistente Juliano Tatsch e as repórteres Laura Franco e Suzy Scarton, da editoria de Geral, foram premiados com o prêmio de 2º lugar na categoria Segurança Pública na 20ª edição do Prêmio de Jornalismo de Ministério Público do Rio Grande do Sul. A série de reportagens agraciada com o prêmio, intitulada " Poça de sangue no chão: o retrato de uma nação violenta ", foi publicada em quatro edições do caderno Jornal da Lei, publicadas no decorrer do mês de agosto deste ano. A cerimônia de premiação ocorreu na sexta-feira no auditório do MP-RS, na Capital.