Queda de parte de marquise causa susto no Centro de Porto Alegre

A queda de parte de uma marquise de um prédio no Centro de Porto Alegre causou um susto em quem passava pelo local na manhã desta sexta-feira (14). O acidente ocorreu um pouco antes das 11h, quase na esquina da rua Doutor Flores com avenida Salgado Filho. A região é de grande fluxo de pessoas.

Pedaços da cobertura despencaram na calçada. No local, funciona uma loja de acessórios e bijuterias. A EPTC isolou o trecho do passeio para evitar riscos a pedestres, após orientação do Corpo dos Bombeiros e da Defesa Civil. No Twitter, a EPTC afasta que pode ocorrer nova queda.