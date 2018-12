TCE-RS suspende acordo entre Prefeitura e OAS sobre as obras no Complexo da Arena do Grêmio

A incorporadora Karagounis assumiu as obras viárias na Zona Norte de Porto Alegre MARCO QUINTANA/JC

Na manhã desta quinta-feira (13), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) emitiu medida cautelar onde determina que a prefeitura de Porto Alegre se abstenha de assinar acordo referente às obras do entorno da Arena do Grêmio. A deliberação impede a concessão de habite-se aos empreendimentos Liberdade I e Liberdade II, da construtora OAS S.A.

Com a construtora OAS em recuperação fiscal, a incorporadora Karagounis, responsável pelas torres residenciais próximas ao estádio, assumiu a incumbência de realizar obras viárias na Zona Norte de Porto Alegre e negociou novos termos para a compensação urbana no bairro Humaitá. Como a empresa não tem interesse em construir o shopping anteriormente previsto pela construtura, o número de obras diminuiu.

O pré-acordo prevê as duplicações das avenidas AJ Renner e Padre Leopoldo Brentano, e a reformulação de trecho da avenida José Pedro Boessio, além da construção de novas sedes para os serviços de desassoreamento da rede de macrodrenagem do município e para a 2ª companhia do 11º Batalhão da Brigada Militar.

O conselheiro Cezar Miola acolheu a manifestação produzida pela área técnica do Tribunal, quando reconhece a existência de indicativos de irregularidades na redução de medidas alívio no impacto ambiental prevista no acordo entre a Prefeitura e a OAS.