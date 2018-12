Polícia Civil apura fraude em empresas credenciadas para fazer placas do Mercosul

Lívia Rossa

A quatro dias do uso obrigatório do novo padrão de placas estabelecido pelo Mercosul no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil que realizou na manhã desta quinta-feira (13), por volta das 9h, a Operação Hot Stamp contra a fraude na emissão de laudos enviados pelas empresas cadastradas para a fabricação das placas.

As investigações teriam iniciado após uma denúncia trazida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS). De acordo com o delegado André Lobo Anicet, a Polícia Civil buscou os equipamentos de estampagem dos brasões dos municípios, instrumentos presentes em fotos dos laudos de capacidade técnica idênticas em pelo menos 55 empresas. Ao total 180 policiais civis integraram a ação em todo o Estado.

Um funcionário em Horizontina, na região noroeste, já teria sido identificado. A Polícia Civil pediu o afastamento desse funcionário durante as investigações e busca identificar se a ação é individual ou mais pessoas fazem parte. Os crimes são enquadrados em associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso em operação cumprida pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública e Ordem Tributária (Deat/Deic).

Nessa quinta-feira, foram cumpridos 59 mandados judiciais de busca e apreensão em 37 municípios do Estado como Alvorada, Antônio Prado, Bagé, Bento Gonçalves, Bom Princípio, Canoas, Carazinho, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Farroupilha, Feliz, Gramado, Guaíba, Guarani das Missões, Horizontina, Montenegro, Nova Prata, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Selbach, Tapera, Taquari, Tenente Portela, Venâncio Aires, Veranópolis e Viamão.